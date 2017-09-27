Пьер Гасли: "Трудно ставить сейчас перед собой четкие цели"

Пилот молодежной программы "Ред Булла" Пьер Гасли отметил, что пока не ставил перед собой конкретных целей на дебютную гонку в "Формуле-1". В Малайзии француз заменит россиянина Даниила Квята в "Торо Россо".

– Это отличный опыт – начать гонки в партнерстве с Сайнсом, который сейчас в хорошей форме, – цитирует F1i Гасли. – Будет здорово попытаться быстро чему-то научиться и хорошо выступить. Трудно ставить четкие цели. Важно как можно скорее все освоить, почувствовать машину и получить опыт работы с новыми людьми, чтобы подготовиться к 2018 году, поскольку пока нет ясности с тем, где я буду в следующем сезоне. Но спортсмен всегда должен делать все возможное, чтобы быть как можно выше. Я отдам все силы ради этого.