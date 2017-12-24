Пьер Гасли: "Торо Россо" способна удивить в следующем году"

Пилот "Торо Россо" Пьер Гасли считает, что его команда способна преподнести сюрприз в следующем сезоне. В 2018 году поставщиком двигателей для "Торо Россо" будет "Хонда".

– Цель "Хонды" – доказать, что компания может сделать быстрые двигатели, – цитирует GPUpdate Гасли. – Они поставляют двигатели только нам, поэтому сделают все возможное, чтобы показать лучший результат. У "Хонды" есть еще три месяца, чтобы улучшить все. Заметно, как "Хонда" прибавляла по ходу 2017 года с "Маклареном". Думаю, что мы можем приятно всех удивить. Сюрпризы возможны.