Пьер Гасли: "Ред Буллу" по какой-то причине было нужно сохранить Квята"

Пилот программы поддержки "Ред Булла" Пьер Гасли заявил, что его отношения с доктором Хельмутом Марко стали даже лучше после того, как было принято решение о продлении контракта между Даниилом Квятом и "Торо Россо", информирует Motorsport. 20-летний француз заявил: в "Ред Булле" дали ему понять: спустя год, возможно, ему представится шанс дебютировать в "Формуле-1". Решение о том, что состав "Торо Россо" останется неизменным в следующем году, было принято до того, как Гасли завоевал чемпионский титул в GP2.

– Когда вы отдаете всю свою энергию, время и силы работе, конечно, непросто смириться с тем, что возможность оказывается упущенной, – сказал Гасли в эфире RMC. – Но я уверен, они видели, что я прикладываю максимум усилий. И им это понравилось. Хельмут оценил то, как я отреагировал на новости (о продлении контракта с Квятом). Наши отношения стали даже лучше в последние два-три месяца. Он продолжает мотивировать меня, поддерживать и говорить, чтобы я не переставал выкладываться, потому что в "Формуле-1" все может измениться очень быстро.

Когда они сделали заявление, я находился в отличной позиции в борьбе за титул, так что я был очень расстроен. Мне было сложно согласиться с решением. Но это часть игры. Они в общих чертах объяснили, в чем дело. Но настоящих причин так и не назвали. Все случилось как-то странно: ситуация изменилась в течение двух дней, им почему-то потребовалось срочно подписать Квята, и они не могли подождать даже полдня.

Они приняли решение, и после этого вам остается только смотреть вперед и анализировать, какие возможности могут представиться в будущем. Мне было сказано, что я оказался в неправильном месте в неподходящий момент, и что им очень было нужно сохранить Квята на еще один сезон по какой-то причине. Они сказали, что я еще очень молод, что они очень довольны моей работой и что я должен продолжать ее выполнять столь же усердно. Мне дали понять, что в течение года все должно измениться, и что я должен продолжать атаковать, потому что в "Формуле-1" никогда не знаешь, что может произойти в следующий момент.