Пьер Гасли: "Разочарован окончательным результатом квалификации"

Пилот "Торо Россо"​ Пьер Гасли остался недоволен квалификацией "Гран-при Японии". Француз стартует завтра с 17-й позиции. Тем не менее, он с оптимизмом готовится к воскресенью.

- Раздражен, так как сегодняшняя квалификация не была хорошей, - цитирует пресс-служба команды Гасли. - У меня был довольно сложный момент во время моего лучшего круга, я заблокировал колеса и почти сошел с травмы. К счастью, я смог завершить круг. Ожидал, что получится лучше во второй попытке, но в итоге этого не случилось из-за красного флага отметкой... Поэтому я разочарован окончательным результатом, потому что у нас был потенциал попасть в Q2. Надеюсь, завтра у нас будет хорошая гонка!