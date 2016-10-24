16:20 | ФОРМУЛА-1

Пьер Гасли: "Продление контракта с Квятом меня удивило"

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Пилот программы развития "Ред Булла" Пьер Гасли выразил удивление тем, что ему не дали места в "Торо Россо" на следующий сезон. Руководство команды приняло решение оставить в составе Карлоса Сайнса и Даниила Квята.

– Конечно, я был удивлен, – цитирует Motorsport Гасли. – Все складывалось хорошо, и вдруг внезапно случилось подписание контракта с Квятом. Меня это удивило. Я не понимаю, почему так произошло. Но мы знаем, что иногда "Ред Булл" принимает решения внезапно. Решение принято, и мне нужно двигаться вперед. Мне "Ред Булл" ничего не объяснял, поэтому я в недоумении. Мне сказали, что на это есть определенные причины. В "Ред Булле" знают о моем желании попасть в "Формулу-1". Посмотрим, что будет дальше.

Жаль, что команда не дождалась завершения сезона в GP2, где я могу взять титул. Сезон я провел достаточно хорошо. Хотя улучшить, конечно, можно любой результат.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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zyzx

Петя, газировочники, тебя еще не так удивят.

17:44

Джерри. Без Тома.

Ой не могу. Обидели мышку, напИсали в норку.)))

16:36

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