Пьер Гасли: "Одна десятая секунды в Монако многое может решить"

Пилот "Торо Россо" Пьер Гасли доволен квалификацией "Гран-при Монако". Французу удалось показать десятый результат.

– На этой неделе машина хорошо себя чувствовала, и это нашло подтверждение на трассе, – цитирует F1i Гасли. – Я знал, что получу шанс. Рад, что смог им воспользоваться. Я всего второй раз попадаю в третий сегмент. На этой трассе это очень важно. В середине пелотона очень плотное сражение. Одна десятая секунды может многое решить. А обгонять в Монако тяжело. Поэтому нужно проехать гонку без ошибок.