Пьер Гасли: "Никогда не говорил, что заменю Квята в "Торо Россо" на "Гран-при Сингапура"

Пилот молодежной программы "Ред Булла" Пьер Гасли заявил, что он никогда не говорил о возможной смене гонщика "Торо Россо" Даниила Квята в кокпите команды на "Гран-при Сингапура". Отметим, что ранее консультант "Ред Булла" Хельмут Марко остался крайне недоволен информацией о таком интервью французского пилота.

"Лучше прояснить все сейчас: я никогда не говорил, что заменю Даниила в Сингапуре. Я лишь выразил надежду на то, что шанс проявить себя в "Формуле-1" представится мне в ближайшее время", – написал на своей странице в твиттере Гасли.