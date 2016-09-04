23:14 | ФОРМУЛА-1

Пьер Гасли: "Никогда не говорил, что заменю Квята в "Торо Россо" на "Гран-при Сингапура"

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Пилот молодежной программы "Ред Булла" Пьер Гасли заявил, что он никогда не говорил о возможной смене гонщика "Торо Россо" Даниила Квята в кокпите команды на "Гран-при Сингапура". Отметим, что ранее консультант "Ред Булла" Хельмут Марко остался крайне недоволен информацией о таком интервью французского пилота.

"Лучше прояснить все сейчас: я никогда не говорил, что заменю Даниила в Сингапуре. Я лишь выразил надежду на то, что шанс проявить себя в "Формуле-1" представится мне в ближайшее время", – написал на своей странице в твиттере Гасли.

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КОММЕНТАРИИ (5)
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SSNA7

To бронепоезд, Союз Аполлонович_________Парни, плюсую. Скромнее надо быть...Ещё не в F1 а уже второй мегачемпион...

23:39

Союз Аполлонович

Слишком много этого Пьеро что-то стало. Слишком большое желание может обернуться большим разочарованием

23:36

бронепоезд

SSNA7 да не он по навигатору ехал,заблудился и тут ему подсказали:включите заднюю,развернитесь и езжайте в стойло откуда и приехали

23:35

SSNA7

Что, Пьер, напихал под хвост тебе док? Включил заднюю?

23:25

бронепоезд

снялся с ручника и включил заднюю передачу

23:23

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