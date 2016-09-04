Пьер Гасли: "Никогда не говорил, что заменю Квята в "Торо Россо" на "Гран-при Сингапура"

Пилот молодежной программы "Ред Булла" Пьер Гасли заявил, что он никогда не говорил о возможной смене гонщика "Торо Россо" Даниила Квята в кокпите команды на "Гран-при Сингапура". Отметим, что ранее консультант "Ред Булла" Хельмут Марко остался крайне недоволен информацией о таком интервью французского пилота.
"Лучше прояснить все сейчас: я никогда не говорил, что заменю Даниила в Сингапуре. Я лишь выразил надежду на то, что шанс проявить себя в "Формуле-1" представится мне в ближайшее время", – написал на своей странице в твиттере Гасли.
Better to make it clear now, never said I would replace Daniil in Singapore, just said that I hope to get my opportunity in F1 asap. #rumour– Pierre Gasly (@PierreGASLY) 4 сентября 2016 г.
SSNA7
To бронепоезд, Союз Аполлонович_________Парни, плюсую. Скромнее надо быть...Ещё не в F1 а уже второй мегачемпион...
23:39
Союз Аполлонович
Слишком много этого Пьеро что-то стало. Слишком большое желание может обернуться большим разочарованием
23:36
бронепоезд
SSNA7 да не он по навигатору ехал,заблудился и тут ему подсказали:включите заднюю,развернитесь и езжайте в стойло откуда и приехали
23:35
SSNA7
Что, Пьер, напихал под хвост тебе док? Включил заднюю?
23:25
бронепоезд
снялся с ручника и включил заднюю передачу
23:23