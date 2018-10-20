Пьер Гасли: "Наказание Феттеля слишком сурово"

Пилот "Торо Россо" Пьер Гасли считает слишком суровым наказание гонщика "Феррари" Себастьяна Феттеля после пятничной практики "Гран-при США". Немец лишится трех мест на старте гонки за то, что не замедлился в достаточной мере в режиме красных флагов, когда на трассе оказался гравий.

– Это суровое наказание, – цитирует Sky Sports Гасли. – Раньше если случалась какая-то авария, появлялись флаги, то замедляться нужно было непосредственно в том месте, где все случилось, а затем ехать более осторожно. Сейчас же нужно ехать в каком-то особом ритме в любом месте трассы. Это слишком строго, но правила есть правила. Это вызывает сожаление, поскольку Феттель еще борется за чемпионский титул. А с этим штрафом борьба будет не столь захватывающей. Такое случается с этим правилом не впервые. Значит, нужно с ним что-то делать.