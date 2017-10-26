Пьер Гасли: "Надеюсь, уик-энд в Мексике будет отличным для "Торо Россо"

Пилот "Торо Россо" Пьер Гасли в преддверии "Гран-при Мексики" отметил особую атмосферу на гонке в Мехико. Для французского гонщика эта гонка станет третьей в сезоне после этапов в Малайзии и Японии.

Напомним, после "Гран-при США" руководство "Ред Булла" отстранило Даниила Квята от гонок в составе "Торо Россо" сразу после завершения этапа в Остине. Консультант австрийской команды Хельмут Марко сообщил, что не видит будущего для российского пилота в "Формуле-1", а сезон в дочерней команде "быков" закончат Гасли и Брендон Хартли.

– Я в предвкушении "Гран-при Мексики". Для меня это будет третий уик-энд в качестве пилота "Формулы-1", на этот раз на совершенно новой для меня трассе – я еще ни разу не ездил там, – цитирует официальный сайт "Торо Россо" Гасли. – В последние два года я был там в качестве запасного пилота "Ред Булла". Думаю, это – уникальная гонка. Там особенная атмосфера, великолепные, очень страстные фанаты.

Мехико – особый город. Мы всегда посещаем его во время Хэллоуина или "Дня мертвых". Весь город сходит с ума – можно увидеть людей в праздничных костюмах с раскрашенными лицами, которые заполняют улицы и наслаждаются "фиестой". Здорово наблюдать за этим. Надеюсь, этот уик-энд будет для нас отличным. Постараюсь показать свой максимум и получить опыт. Надеюсь, мы добьемся положительного результата.

"Гран-при Мексики" пройдет с 27 по 29 октября. Первая практика состоится в пятницу, начало – 18.00 по московскому времени.

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