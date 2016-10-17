17:06 | ФОРМУЛА-1

Пьер Гасли: "Мы с "Ред Буллом" еще не решили, какое развитие карьеры для меня будет оптимальным"

0
0
0

Пилот программы развития "Ред Булла" Пьер Гасли признался, что в команде еще не определились с его будущим. Француза, выступающего в GP2, некоторые называют возможным сменщиком Даниила Квята в "Торо Россо".

– Пока рано что-то говорить, – цитирует F1i Гасли. – Мы обсуждаем ситуацию с Хельмутом Марко и "Ред Буллом". Пытаемся понять, что будет лучше всего для моего будущего. Мой контракт с "Ред Буллом" рассчитан еще на несколько лет. Он не заканчивается в конце сезона. Мне никто не говорит: "Сначала выиграй GP2, а потом иди в "Формулу-1". Но победа, конечно, есть среди моих целей. О том, что будет в GP2, пока не думали. Мы сосредоточены на поиске возможностей в "Формуле-1".

0
0
0


Материалы REN-TV

США готовы воевать открыто...

Политическая клоунада захлестнула Запад в антироссийской истерии...

Путину доложили о нападении на дочь Емельяненко...

Первое видео с места убийства ополченца Моторолы взрывом в ДНР...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ


Материалы других СМИ