Пьер Гасли: "Мы с "Ред Буллом" еще не решили, какое развитие карьеры для меня будет оптимальным"

Пилот программы развития "Ред Булла" Пьер Гасли признался, что в команде еще не определились с его будущим. Француза, выступающего в GP2, некоторые называют возможным сменщиком Даниила Квята в "Торо Россо".

– Пока рано что-то говорить, – цитирует F1i Гасли. – Мы обсуждаем ситуацию с Хельмутом Марко и "Ред Буллом". Пытаемся понять, что будет лучше всего для моего будущего. Мой контракт с "Ред Буллом" рассчитан еще на несколько лет. Он не заканчивается в конце сезона. Мне никто не говорит: "Сначала выиграй GP2, а потом иди в "Формулу-1". Но победа, конечно, есть среди моих целей. О том, что будет в GP2, пока не думали. Мы сосредоточены на поиске возможностей в "Формуле-1".