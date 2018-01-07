Пьер Гасли: "Мой дебют доказал, что в "Формуле-1" не все решают деньги"

Гонщик "Торо Россо" Пьер Гасли высказал мнение, что своим примером показал молодым пилотам, как можно попасть в "Формулу-1" без большого бюджета. Предстоящий сезон станет для 21-летнего француза первым полным в "Королевских гонках".

– В конце концов, все мы знаем, что скорость не всегда играет решающую роль, – приводит Motorsport слова Гасли. – Нужно иметь сильную поддержку.

У меня не было никакого менеджера, так что я оставался абсолютно один и сражался с большими рыбами паддока, пытаясь добыть себе место. И я очень счастлив, что мне удалось попасть в "Формулу-1" без какого-либо менеджера и не заплатив за это.

Потому что сейчас сделать подобное довольно сложно. Очень хорошо, что молодые пилоты могут увидеть, что это еще возможно. Дело не только в деньгах, возможно пробиться и без них.