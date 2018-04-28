Пьер Гасли: "Между мной и Магнуссеном могла произойти большая авария"

Пилот "Торо Россо" Пьер Гасли раскритиковал гонщика "Хааса" Кевина Магнуссена за инцидент во время пятничной практики "Гран-при Азербайджана". Они едва не столкнулись в связке быстрых поворотов.

– Кевин прижал меня, когда я был на быстром круге, – цитирует F1i Гасли. – Думал, он посторонится. Он прижал меня вправо, и это было опасно. Не знаю, насколько наши машины были близки, но я подумал, что произойдет касание. Мы ехали на скорости 340 км/ч, поэтому неплохо было бы оставить мне больше пространства, иначе могла случиться большая авария.

Напомним, что в прошлом сезоне Магнуссен не раз подвергался критике со стороны других пилотов за агрессивное поведение на трассе.