Пьер Гасли: "Марко попросил развеять слухи о том, что я заменю Квята в Сингапуре"

Резервный пилот системы "Ред Булла" Пьер Гасли отметил, что ему пришлось поговорить с консультантом команды Хельмутом Марко после "Гран-при Италии". Он опроверг слухи о том, будто заявил, что уже в Сингапуре заменит в "Торо Россо" Даниила Квята.

– Марко позвонил мне, чтобы спросить, что я на самом деле сказал, – цитирует F1i Гасли. – Журналисты просили меня ответить на слухи о том, что я якобы заменю Квята в Сингапуре. Но я сказал, что хотел бы поговорить об этом с Марко, узнать, правда это или ложь. В любом случае я хочу попасть в "Формулу-1" как можно скорее. Выслушав меня, Марко попросил прямо ответить на все журналистам, поскольку такие слухи очень неудобны для "Ред Булла" и всех нас.