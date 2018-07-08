Пьер Гасли: "Из-за двигателя мы теряем много времени на прямых"

Пилот "Торо Россо" Пьер Гасли выразил недовольство квалификацией "Гран-при Великобритании". Француз показал только 14-й результат.

– Это не такой плохой результат в итоге, поскольку у нас были проблемы во время свободных заездов, – цитирует F1i Гасли. – После аварии Хартли в практике команда решила изменить мою подвеску, потому что мы до сих пор не знаем, из-за чего случилась авария.

Если посмотреть телеметрию, видно, что в поворотах мы хороши, но скорость на прямых слишком низкая. Шасси хорошее, но из-за двигателя теряем слишком много времени. Посмотрим, что можно сделать в гонке. Но с учетом нехватки максимальной скорости справиться с конкурентами будет сложно.