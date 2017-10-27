Пьер Гасли: "Хотел побороться за чемпионский титул, но все закончилось странно"

Пилот "Торо Россо" Пьер Гасли назвал странной концовку сезона в "Супер Формуле" после того, как организаторы были вынуждены отменить решающий этап серии на прошлой неделе из-за тайфуна. В итоге 21-летний француз стал вторым в итоговом зачете, уступив первую строчку японцу Хироаки Исиуре, опередивший французского пилота на 0,5 очка.

- Я был очень взволнован и мотивирован побороться за чемпионский титул, но все закончилось странно, - цитирует GP Update Гасли. - Но все же у меня остались хорошие воспоминания от своего первого сезона в "Супер Формуле", мне действительно понравилось. Было здорово финишировать вторым, но, конечно, мне бы очень хотелось драться до конца за чемпионский титул.

Напомним, что Гасли, который заменял в "Торо Россо" Даниила Квята в Малайзии и Японии, специально пропустил "Гран-при США" в "Формуле-1", чтобы попытаться завоевать чемпионство в "Супер Формуле", на чем настаивала "Хонда" – будущий поставщик двигателей для "Торо Россо".