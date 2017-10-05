Пьер Гасли: "Хочу завершить год в "Торо Россо"

Пилот молодежной программы "Ред Булла" Пьер Гасли отметил, что хочет завершить сезон в "Торо Россо". Француз заменяет в итальянской команде россиянина Даниила Квята.

– Если есть шанс закончить год в "Формуле-1", то я сделаю это, – цитирует F1i Гасли. – Это моя конечная цель. Я хочу быть в "Формуле-1". Гонка в Малайзии стала полезным опытом. Я продолжаю учиться, привыкать к машине, чувствую себя увереннее, поэтому каждый пройденный круг будет полезен. Мы пока не обсуждали 2018 год. В команде знают, что я думаю об этом. Если бы все зависело от меня, я бы уже подписал контракт. Мне нужно просто стараться изо всех сил и показывать максимум.