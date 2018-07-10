Пьер Гасли - ФИА: "Хватит творить чушь со всеми этими штрафами"

Пилот "Торо Россо" Пьер Гасли выразил негодование по поводу штрафа в пять секунд после финиша "Гран-при Великобритании". Француз был наказан за контакт с Серхио Пересом в борьбе на последних кругах, из-за чего лишился десятого места на финише в пользу мексиканца.

– Пять секунд – это смешно, – написал в своем Твиттере Гасли. – Каждую гонку есть контакты, которые стюарды даже не рассматривают. Это часть автоспорта. Это делает спорт захватывающим. Была плотная борьба, в которой я победил. Позвольте нам гоняться и бороться, хватит творить чушь со всеми этими штрафами.