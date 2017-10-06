Пьер Гасли: "Это был не самый захватывающий день"

Пилот "Торо Россо" Пьер Гасли, заменяющий россиянина Даниила Квята, отметил, что свободные заезды "Гран-при Японии" сложились не лучшим образом. В первой практике он был 18-м, а во второй не участвовал из-за дождя.

– Это был не самый захватывающий день, – цитирует F1i Гасли. – Однако было приятно вернуться на трассу и проехать несколько кругов посуху. Проехать удалось мало. Но мы все-таки собрали полезные данные. Теперь постараемся на их основании улучшить машину к субботе. Есть еще одна практика. Думаю, что все в третьих заездах будут очень много работать.