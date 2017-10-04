Пьер Гасли: "Было бы здорово завершить сезон-2017 в "Формуле-1"

Новичок "Торо Россо" Пьер Гасли в интервью F1i.com заявил, что хотел бы завершить сезон-2017 в "Формуле-1", несмотря на шанс выиграть титул в "Супер-формуле". По словам француза, который заменил Даниила Квята на прошедшем "Гран-при Малайзии" и предстоящем "Гран-при Японии", его будущее на 2018 год еще не обсуждалось.

– Если я смогу завершить этот год в "Формуле-1", я сделаю это, – цитирует Autosport Гасли. – Это моя главная цель. "Формула-1" – именно тот чемпионат, в котором я хочу выступать. Это позволит мне набраться ценного опыта. Я продолжаю знакомиться с машиной и чувствую себя увереннее с каждым кругом.

Будущее еще не обсуждали. Они знают, что я думаю по этому поводу. Если бы все зависело от меня, то контракт был бы уже подписан. Но сейчас я могу концентрироваться только на том, чтобы хорошо выступать за команду.

Напомним, что последний этап сезона-2017 в "Супер-формуле" совпадает с этапом в США. Гасли занимает второе место в общем зачете японского чемпионата, уступая лидеру всего 0,5 очка.