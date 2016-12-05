Пэдди Лоу: "Я выглядел бы идиотом, повторяя инструкции Хэмилтону"

Технический директор "Мерседеса" Пэдди Лоу отметил, что в команде забыли об инциденте в конце гонки "Гран-при Абу-Даби". На последних кругах Льюис Хэмилтон проигнорировал приказ Лоу увеличить темп, поскольку хотел сдержать Нико Росберга, подставив его под атаки Себастьяна Феттеля.

– Когда я сказал, чтобы Хэмилтон ускорился, а он не стал этого делать, Тото Вольфф попросил меня повторить команду, – цитирует F1i Лоу. – Но я отказался это делать, сказав, что буду выглядеть идиотом, повторяя такие инструкции. В любом случае, все прошло хорошо, и мы не видим проблем в произошедшем.