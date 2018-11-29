Пэдди Лоу: "Уильямс" не сомневается в здоровье Кубицы"

Технический директор "Уильямса" Пэдди Лоу считает, что старая травма Роберта Кубицы не помешает ему удачно выступить в 2019 году. Поляк в следующем сезоне будет выступать за британскую команду вместо Сергея Сироткина.

– В прошлом году мы взвесили все аргументы и выбрали Сергея. Это было правильное решение, – цитирует Sky Sports Лоу. – Роберт тогда не смог показать свою лучшую форму, но спустя год мы знаем его лучше и видим, что он может дать команде и на что способен. Возможно, кто-то со стороны еще сомневается в том, насколько хорошо Кубица работает поврежденной правой рукой. Но у команды никаких беспокойств нет.