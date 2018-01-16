Пэдди Лоу: "Сироткин впечатлил "Уильямс" скоростью вождения и талантом"

Технический директор "Уильямса" Пэдди Лоу сказал, что руководство конюшни решило подписать контракт с 22-летним россиянином Сергеем Сироткиным после тщательной оценки кандидатов. Он сказал, что считает состав команды на сезон-2018 восхитительным.

- Процесс оценки пилотов был тщательным и выматывающим, - цитирует официальный сайт "Уильямс" Лоу. - В итоге, Сергей впечатлил команду скоростью вождения и талантом, техническим откликом и рабочей этикой, как в тестах, так и на трассе в Абу-Даби. Рад, что он присоединился к команде и стал партнером Лэнса на следующий сезон.

Для Лэнса этот сезон станет вторым в нашей команде после заметных достижений в дебютном. У нас восхитительный состав на 2018 год, который, как мы считаем, поможет раскрыть потенциал болида FW41.

Контракт между британской конюшней и российским гонщиком рассчитан на сезон-2018. Он дебютирует в "Формуле-1" на "Гран-при Австралии".