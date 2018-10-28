Пэдди Лоу: "Ни один из пилотов "Уильямса" не проехал хорошего круга в решающей попытке"

Технический директор "Уильямса" Пэдди Лоу выразил разочарование квалификацией "Гран-при Мексики". Пилоты его команды Лэнс Стролл и Сергей Сироткин показали худшее время.

– Это был очень разочаровывающий день, поскольку порой казалось, что у нас все же есть потенциал, чтобы пройти хорошие круги и приблизиться ко второму сегменту, – цитирует Grand Prix Лоу. – Но все сложилось неважно. Мы все распланировали в первом сегменте, однако ни один из пилотов не смог проехать хороший круг в последней попытке. Так что нас ждет очень сложная гонка.