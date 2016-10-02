12:50 | ФОРМУЛА-1

Пэдди Лоу: "Нет никакой закономерности в том, что сгорел двигатель на машине Хэмилтона"

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Исполнительный директор "Мерседеса" Пэдди Лоу сочувствует Льюису Хэмилтону, который сошел с дистанции в гонке "Гран-при Малайзии". Британец лидировал на 41-м круге, когда загорелся его двигатель.

– Это тяжелый момент, – цитирует ВВС Лоу. – Конечно, мы не предвидели такого. Команда работает по максимуму, чтобы повысить надежность машины. В пелотоне достаточно много машин с двигателями "Мерседес". Нет никакой закономерности в том, что проблемы возникли на болиде Хэмилтона.

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