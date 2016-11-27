Пэдди Лоу: "Не хочу говорить на тему темпа Хэмилтона"

Технический директор "Мерседеса" Пэдди Лоу не стал комментировать ситуацию в конце гонке "Гран-при Абу-Даби". Ему пришлось по радио приказывать лидировавшему Льюису Хэмилтону прибавить темп, чтобы не сдерживать Нико Росберга, которого догоняли Себастьян Феттель и Макс Ферстаппен. Если бы немец не финишировал на подиуме, то чемпионство получил бы Хэмилтон.

– Я не хочу говорить на эту тему, потому что не я был за рулем болида, – цитирует F1i Лоу. – Откуда нам знать реальный темп машины, когда мы ею не управляем? Но ситуация была напряженной. Мы грызли ногти на последних кругах, потому что опасались атак Феттеля. Нашей главной целью была победа в гонке. Не хотелось, чтобы "Феррари" ехала быстрее наших машин.