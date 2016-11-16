Пэдди Лоу: "Мерседесу" повезло с красными флагами в Бразилии"

Технический директор "Мерседеса" Пэдди Лоу отметил, что его команда смогла добиться успеха в дождевой гонке "Гран-при Бразилии" благодаря красным флагам. Во время остановки "Мерседес" успел сменить баланс машин своих гонщиков под наблюдением делегатов ФИА.

– Мы сначала выбрали сбалансированные настройки, рассчитывая, что дождь закончится, – цитирует Motorsport Лоу. – Но потом стало ясно, что вся гонка пройдет под дождем. Во время приостановки гонки нам удалось переместить баланс машин Хэмилтона и Росберга, чтобы они лучше себя чувствовали на мокрой трассе. Но регламент запрещает ставить детали, которые облегчают машину. Поэтому мы попросили ФИА проконтролировать нас. В боксах нашлись кухонные весы, где мы все проверили. Пилотам было комфортно, темп оказался хорошим. Нам повезло, что детали не были легче тех, которые мы заменили. Но нужно на будущее предусмотреть такие вещи, ведь не всегда же нам будет везти с красными флагами.