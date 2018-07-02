Пэдди Лоу: "День для "Уильямса" выдался неудачным"

Технический директор "Уильямса" Пэдди Лоу пожаловался на нехватку скорости в гонке "Гран-при Австрии". Лэнс Стролл и Сергей Сироткин финишировали 13-м и 14-м соответственно из 14 добравшихся до финиша.

– Хорошо, что обе машины добрались до финиша, поскольку многим другим командам это не удалось, – цитирует официальный сайт "Уильямса" Лоу. – Но в целом день получился неудачным. Мы ждали лучшего темпа. Нам не хватило скорости, чтобы побороться за очки. Стратегия же была выбрана правильная, она работала, пока темп не упал.