Пэдди Лоу: "Была надежда, что Сироткин попадет в третий сегмент квалификации"

Технический директор "Уильямса" Пэдди Лоу остался доволен квалификацией Сергея Сироткина на "Гран-при Монако". Россиянин показал 13-й результат, а его партнер по команде Лэнс Стролл был 18-м.

– На этой трассе сложно обойтись без инцидентов, но у нас обе машины целы, – цитирует официальный сайт "Уильямса" Лоу. – К сожалению, квалификация не удалась Лэнсу. У него в первой попытке была проблема с подголовником, а во второй был желтый флаг. Он не извлек максимум из машины.

А круги Сергея были очень впечатляющими. Даже была надежда на выход в третий сегмент, но не получилось, к сожалению. Сироткин хорошо отработал и выжал максимум из машины. Все хорошо поработали. Можно было надеяться на более высокие места, но темп на фоне предыдущих гонок весьма неплох. Постараемся в гонке набрать очки.