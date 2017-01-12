Павел Гуськов: "В следующем сезоне от Квята стоит ждать побед"

Павел Гуськов, первый тренер гонщика Даниила Квята, отметил, что ожидает от россиянина хороших результатов в следующем сезоне. По его словам, первые несколько гонок уйут у пилота на притирку.

— Чего стоит ждать от Квята в новом сезоне? Только побед, — приводят "Известия" слова Гуськова. — В предстоящем сезоне "Торо Россо" будет использовать двигатели "Рено", так что будем ждать от Дани хороших результатов. Первые несколько гонок уйдут на притирку, а дальше можно будет прогнозировать, на что нам рассчитывать. Квят покинул "Ред Булл" из-за хитрых условий контракта Макса Ферстапенна. По условиям договора, гонщик из Австрии должен был присоединиться к основной команде в середине сезона или имел право перейти в любую другую "конюшню". В итоге австрийцы не захотели терять перспективного гонщика и им пришлось пожертвовать Даней. Пауза пошла нашему спортсмену на пользу, так что в новом сезоне он покажет себя с лучшей стороны, его не будет тяготить всё то, что обрушилось на него ранее.