Патрик Тамбэ: "С нынешним руководством у "Феррари" нет перспектив"

Бывший гонщик "Формулы-1" Патрик Тамбэ считает, что "Феррари" с нынешним руководством не сможет добиться успеха. В нынешнем сезоне итальянская команда не выиграла ни одной гонки.

– Маркьонне, несомненно, блестящий менеджер, а Арривабене великолепный маркетолог, но ни один из них не имеет отношения к гонкам, – цитирует Sky Sports Тамбэ. – Мы уже видели на примере "Тойоты" и "Ягуара", когда в "Формулу-1" приходят люди со страстью, но без понимания сути гонок, они не имеют никаких шансов на успех. Я не вижу перспективы у "Феррари" при нынешнем руководстве. Уход Джеймса Эллисона с поста технического директора в этом сезоне показал, что там не все в порядке.