14:20 | ФОРМУЛА-1

Патрик Тамбэ: "С нынешним руководством у "Феррари" нет перспектив"

0
0
0

Бывший гонщик "Формулы-1" Патрик Тамбэ считает, что "Феррари" с нынешним руководством не сможет добиться успеха. В нынешнем сезоне итальянская команда не выиграла ни одной гонки.

– Маркьонне, несомненно, блестящий менеджер, а Арривабене великолепный маркетолог, но ни один из них не имеет отношения к гонкам, – цитирует Sky Sports Тамбэ. – Мы уже видели на примере "Тойоты" и "Ягуара", когда в "Формулу-1" приходят люди со страстью, но без понимания сути гонок, они не имеют никаких шансов на успех. Я не вижу перспективы у "Феррари" при нынешнем руководстве. Уход Джеймса Эллисона с поста технического директора в этом сезоне показал, что там не все в порядке.

0
0
0


Материалы REN-TV

Владимир Путин рассказал, чем занимаются его дочери ...

ФСБ выясняет, как российскому сенатору удалось скрыть судимость...

Александр Лукашенко одобрил вынос российского флага на открытии...

В Сети появилось видео, на котором неонацисты обсуждают кровавый...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ


Материалы других СМИ