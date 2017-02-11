Патрик Хэд: "Только сумасшедшие думают, что новые правила сократят разрывы между командами"

Бывший технический директор и соучредитель "Уильямса" Патрик Хэд уверен, что кардинальная смена регламента в "Формуле-1" не улучшит позиции небольших команд. По его словам, эта идея поможет только лидерам.

– Только сумасшедшие считают, что нововведения ставят цель сократить разрывы между командами, – цитирует F1i Хэда. – Каждое новшество в "Формуле-1" идет на пользу большим командам. У них больше ресурсов, чтобы вести работу над следующим сезоном и текущим. Скорее, реальная цель – возродить интерес к "Формуле-1". Нужно бы для этого уменьшить прижимную силу и облегчить обгоны без всяких трюков наподобие DRS. Но когда у вас 750 сотрудников решают задачу, а у какой-нибудь "Форс Индии" их всего 300, вы оказываетесь в выигрышном положении автоматически.