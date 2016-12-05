Паскаль Верляйн: "Я готов заменить Росберга"

Пилот "Манора" Паскаль Верляйн отметил, что готов заменить в "Мерседесе" Нико Росберга, завершившего карьеру после завоевания чемпионства. Верляйн входит в программу развития пилотов "Мерседеса".

– Я провел один сезон в "Формуле-1". Это не так много. Но я чувствую себя готовым занять место Росберга. Уверен в себе, – цитирует Motorsport Верляйна. – Сейчас решение должны принять руководители. Вероятно, телефон Вольффа раскален с пятницы. Многие пилоты предлагали ему свои услуги, но я с уважением отношусь к процессу выбора. Думаю, важно то, что я много тестов в этом году провел на "Мерседесе", работая с шинами для следующего сезона.