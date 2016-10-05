Паскаль Верляйн: "Останусь в "Формуле-1" на следующий сезон, в "Мерседесе" мною довольны"

Пилот "Манора" Паскаль Верляйн уверен, что останется в "Королевских гонках" на сезон-2017. До конца чемпионата остается всего два месяца, а немец является одним из тех пилотов, чья судьба на следующий год еще не предопределена, хотя в "Маноре" уже говорили, что хотели бы сохранить текущую пару гонщиков на кампанию-2017.

– Я уверен, что останусь в "Формуле-1" на следующий год, – цитирует Autosport Верляйна. – Я – пилот "Мерседеса". Они мною довольны. Я знаю, что они сделают все возможное и найдут для меня наилучший вариант на следующий год – я не волнуюсь по этому поводу. В этом году я показываю хорошие результаты и все мной довольны. Но в гонках никогда не бывает легко. Посмотрим, что случится в итоге.