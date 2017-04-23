Паскаль Верляйн: "Некоторые люди стали выдумывать фантастические сценарии"

Пилот "Заубера" Паскаль Верляйн опроверг слухи о том, что он пропустил первые две гонки сезона из-за подковерных игр и давления "Феррари" на команду, которой она поставляет двигатели. Такая версия появилась, когда пилот молодежной программы "Мерседеса", получивший травму спины в "Чемпионской гонке" в Майами, был заменен в Австралии и Китае на воспитанника "Феррари" Антонио Джовинацци.

– Мы ничего не скрывали, – цитирует F1i Верляйна. – У меня была травма спины, очень неприятная, был поврежден позвоночник. А некоторые люди судили об этом, точно не зная моего состояния. Я понимал, что потребуется время на восстановление. Ни "Заубер", ни "Мерседес" на меня не давили. Потом появился какой-то фантастический сценарий, не соответствующий действительности. Я мог бы выкладывать в социальные сети все, что происходило со мной в больницах, но не стал этого делать, поскольку это частная жизнь. Команда не строила никаких помех.