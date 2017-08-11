Паскаль Верляйн: "Надеюсь, что "Мерседес" не оставит нас"

Пилот "Заубера" Паскаль Верляйн призывает "Мерседес" пересмотреть свое отношение к молодым гонщикам. Немец входит в программу развития молодых пилотов "Мерседеса", но в следующем сезоне может лишиться места в "Формуле-1" из-за соглашения между "Заубером" и "Феррари".

– Я попал в "Формулу-1" благодаря "Мерседесу", – цитирует F1i Верляйна. – Хотя попадание в эти гонки через DTM – нестандартный вариант. Обычно сюда приходят через младшие формульные серии. Но у меня не было достаточных денег для выступления там. Я знал, что если проявлю себя, мне дадут шанс в "Формуле-1". И это случилось. Но скоро программа DTM будет прекращена, и я не знаю, что делать другим молодым пилотам. Например, Лукасу Ауэру или Джорджу Расселу. Да и мне нужно найти новую команду на следующий год. Надеюсь, "Мерседес" не оставит нас.