Паскаль Верляйн: "Хэмилтона нельзя списывать со счетов"

Пилот "Манора" Паскаль Верляйн считает, что интрига в чемпионской гонке еще существует. За четыре этапа до конца сезона Нико Росберг опережает своего партнера по "Мерседесу" Льюиса Хэмилтона на 33 очка.

– Оба гонщика "Мерседеса" по-своему гениальны, – цитирует Speed Week Верляйна. – Стоит одному из них оступиться, как другой уже подхватывает и ведет команду к победе. Давайте посмотрим, как сложится концовка сезона. Ситуация сейчас очень интересная. Они не раз догоняли друг друга, далеко не отпуская. К сожалению, Хэмилтону несколько раз не везло. Не так просто отыграть отставание. Но списывать со счетов его нельзя.