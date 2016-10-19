15:17 | ФОРМУЛА-1

Паскаль Верляйн: "Хэмилтона нельзя списывать со счетов"

0
0
0

Пилот "Манора" Паскаль Верляйн считает, что интрига в чемпионской гонке еще существует. За четыре этапа до конца сезона Нико Росберг опережает своего партнера по "Мерседесу" Льюиса Хэмилтона на 33 очка.

– Оба гонщика "Мерседеса" по-своему гениальны, – цитирует Speed Week Верляйна. – Стоит одному из них оступиться, как другой уже подхватывает и ведет команду к победе. Давайте посмотрим, как сложится концовка сезона. Ситуация сейчас очень интересная. Они не раз догоняли друг друга, далеко не отпуская. К сожалению, Хэмилтону несколько раз не везло. Не так просто отыграть отставание. Но списывать со счетов его нельзя.

0
0
0


Материалы REN-TV

США готовы воевать открыто...

Политическая клоунада захлестнула Запад в антироссийской истерии...

Путину доложили о нападении на дочь Емельяненко...

Первое видео с места убийства ополченца Моторолы взрывом в ДНР...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ


Материалы других СМИ