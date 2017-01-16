Паскаль Верляйн: "Цель "Заубера" на сезон - регулярно попадать в очки"

Новичок "Заубера" немецкий пилот Паскаль Верляйн поблагодарил новую команду за оказанное доверие и отметил, что ставит цель регулярно попадать в очки в новом сезоне. В минувшем сезоне Верляйн набрал очко в составе команды "Манор".

– Я очень рад, что буду выступать за "Заубер" в следующем сезоне, – цитирует сайт "Заубера" Верляйна. – Это новый вызов для меня, которого я жду с большим интересом. Наша цель состоит в том, чтобы регулярно попадать в очки. Я сделаю все возможное, чтобы мы смогли достичь этого. Жду, когда познакомлюсь с песоналом команды и начну готовиться к сезону. Благодарю "Заубер" за поддержку и доверие. Также спасибо и "Мерседесу".