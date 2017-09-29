Палмер может перебраться в IndyCar

Пилот "Рено" Джолион Палмер близок к продолжению карьеры в IndyCar. В следующем сезоне в "Рено" его не оставят, поэтому британец ищет другие варианты.

– Если моя карьера в "Формуле-1" прекратится в этом году, то откроется новая глава, и я сделаю все, чтобы удачно выступить, – цитирует F1i Палмера. – Хотелось бы остаться в "Формуле-1", конечно. Но если нет финансовых гарантий, если вы не в топ-команде, то оказываетесь под давлением. Но мне нужен чемпионат, где я могу получить долгосрочный контракт.