Падди Лоу: "Спасибо Строллу и Сироткину за профессиональную работу"

Технический директор "Уильямса" Падди Лоу прокомментировал итоги сезона-2018 для команды. "Уильямс" занял последнее место в Кубке конструкторов с 7 очками. Лэнс Стролл набрал 6 очков, россиянин Сергей Сироткин - 1. Уже известно, что в следующем сезоне их заменят Джордж Расселл и Роберт Кубица.

- Закончился невероятно длинный и трудный сезон, возможно, самый трудный в истории команды, - цитирует официальный сайт "Уильямса" Лоу. - Это был сезон трансформации. У команды было много сложных периодов, и это сделает нас сильнее в будущем. Спасибо Лэнсу и Сергею за то, что держались на уровне и профессионально работали. Они и команда были вместе, продолжили показывать самые быстрые пит-стопы, на фоне нашей общей плохой производительности болидов. Это хороший командный дух, который поддержит нас зимой, чтобы вернуться в следующем сезоне.