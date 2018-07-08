Падди Лоу: "Мы дали Сироткину шанс поменять шины, но он решил остаться в гонке со Строллом"

Технический директор "Уильямса" Падди Лоу подвел итоги "Гран-при Великобритании". Гонщики команды Лэнс Стролл и Сергей Сироткин заняли 13-е и 14-е место.

- Не очень просто прибывать на британский этап "Гран-при" с двумя болидами, стартующими с питлейна, - цитирует официальный сайт "Уильямса" Лоу. - Мало кто в команде начинал этап с одним болидом на питлейне, так что это был новый опыт для нас, потребовавший специальной подготовки.

Оба болида ушли в гонку чисто и включились в гонку согласно плану: Сергей - на более короткой дистанции на мягких шинах, Лэнс - на длинной дистанции на средних шинах. План был сорван из-за двух автомобилей безопасности, но мы решили придерживаться плана. Во время второго автомобиля безопасности мы дали Сергею шанс взять еще один комплект шин, потому что он жаловался на вибрации, но он решил остаться с Лэнсом. В конечном счете он потерял позицию при рестарте.