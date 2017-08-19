Отмар Шафнауэр: "Высока вероятность, что "Форс Индия" продлит контракт с обоими пилотами"

Операционный директор "Форс Индии" Отмар Шафнауэр отметил, что команда продлит контракт с Серхио Пересом. По его словам, переговоры с мексиканцем проходят удачно.

– Мы еще не продлили контракт, но это не за горами, – цитирует F1i Шафнауэра. – Думаю, мы сделаем это в Бельгии. Велика вероятность, что оба пилота останутся на следующий год. Но нельзя говорить про стопроцентную возможность, поскольку ничего еще не подписано. Если вдруг что-то сорвется, то рассмотрим им замену. И Верляйна тоже будем рассматривать, конечно.