Отмар Шафнауэр: "Перес даже хотел сойти с дистанции во время гонки из-за болезни"

Операционный директор "Форс Индии" Отмар Шафнауэр объяснил, почему Серхио Перес назвал гонку в Малайзии самой тяжелой в карьере. Оказывается, что мексиканец, который финишировал шестым, еще перед гонкой находился под капельницей из-за болезни.

– Перес чувствовал себя не очень хорошо, – цитирует Autosport Шафнауэра. – Он еще был болен. После гонки он нам признался, что в какой-то момент хотел даже сойти с дистанции, но просто продолжал ехать. Он сделал то, что должен был. И я понимаю, почему он назвал эту гонку тяжелейшей в карьере. Непросто в такой жаре и влажности работать даже здоровому человеку, не говоря уже о болезненном состоянии. К "Гран-при Японии" с Пересом все будет в порядке. Это сильный гонщик.