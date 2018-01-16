Отец Сергея Сироткина: "Через год-два "Уильямс" будет доминировать"

Отец российского гонщика "Формулы-1" Сергея Сироткина Олег Сироткин сказал, что его сын должен помочь "Уильямс" сохранить пятое место в Кубке конструкторов по итогам сезона-2018. Во вторник, 16 января, 22-летний пилот подписал соглашение с британской командой, которое рассчитано на один сезон.

- Задача заключается в том, чтобы команда сохранила пятую позицию, поскольку ситуация сейчас сложная: "Макларен" переходит на двигатели "Рено", а шасси у них всегда было одним из лучших, что ставит их в один ряд с "Ред Буллом", - цитирует ТАСС Сироткина-старшего. - "Рено" уже около двух лет готовит машину к этому сезону, так что они тоже поедут быстрее, чем в прошлом году. Так что в соперниках будут "Форс Индия", "Рено" и "Макларен".

"Уильямс" является одним из основоположником нового этапа развития "Формулы-1", это команда с великой историей и мощной фундаментальной базой. Думаю, что у нее хороший потенциал для роста: да, в ней сейчас молодые пилоты, но через год-два они будут доминировать.

Сергей оказался сильнее Кубицы (33-летний поляк стал резервным пилотом "Уильямс". - Прим. "СЭ") на тестах как в квалификационном режиме, так и в гоночном. Плюс Сергея тестировали на симуляторе, где он также продемонстрировал очень хорошие знания. Он дает такую обратную связь, какую молодые пилоты в его возрасте ранее никогда не давали.