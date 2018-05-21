Отец Николаса Латифи стал акционером "Макларена"

Компания Nidala Ltd, базирующаяся на Виргинских островах, вошла в число акционеров "Макларена", приобретя долю за 230 миллионов евро. Как сообщает F1i, за этой компанией стоит канадский миллиардер Майкл Латифи, отец гонщика Николаса Латифи, который выступает в "Формуле-2" за DAMS и является резервным пилотом "Форс Индии".

СМИ в связи с этой сделкой предполагают, что Латифи в будущем может перебраться в "Макларен" и стать там призовым пилотом. Аналогичным образом развивалась ситуация с Лэнсом Строллом в "Уильямсе", в который инвестирует его отец Лоуренс Стролл. В "Макларене" сделку не комментируют.