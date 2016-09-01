13:48 | ФОРМУЛА-1

Отдел аэродинамики "Феррари" возглавил специалист из кузовных гонок

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В "Феррари" провели реструктуризацию отдела аэродинамики. Как сообщает Motorsport, глава этого отдела Дирк де Бер покинул свой пост, заняв другую должность в команде. Руководство разработкой аэродинамических решений доверено Энрике Кардиле, который ранее работал над машинами класса GT в "Феррари". Ему будет помогать инженер Давид Санчес. Реформирование отдела аэродинамики – не первое изменение управленческой структуры команды. Ранее свой пост покинул технический директор Джеймс Эллисон. Руководство "Феррари" жаловалось, что именно в области аэродинамики машина этого года уступает конкурентам.

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