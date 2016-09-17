Ошибка Квята стоила "Торо Россо" 200 евро

Стюарды "Гран-при Сингапура" оштрафовали "Торо Россо" за превышение скорости на пит-лейн в квалификации, сообщает пресс-служба ФИА. При разрешенных в этот уик-энд 60 км/ч пилот команды Даниил Квят проехал со скоростью 61,5 км/ч, за что австрийцы выплатят 200 евро.
Напомним, что по итогам квалификации россиянин занял седьмое место, тогда как его партнер Карлос Сайнс-младший расположился на шестой строчке.
КолобокКолобков
Ну он же псведо-торпеда, этого не отнять. Изя на пит-лайн в этом году самый быстрый.
17:58