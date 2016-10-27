Организаторы "Гран-при Канады" не успевают реконструировать автодром

Организаторы "Гран-при Канады" ведут переговоры с генеральным промоутером "Формулы-1" Берни Экклстоуном об изменении условий договора о проведении гонок. Этап в Монреале в 2017 году находится под вопросом, поскольку организаторы должны успеть провести реконструкцию паддока, медицинского центра и других объектов автодрома. Но работы не успеют провести вовремя.

– Сейчас власти Монреаля и Экклстоун это обсуждают, – цитирует Motorsport промоутера "Гран-при Канады" Франсуа Дюмонтье. – Я практически уверен, что соглашение будет заключено. Тогда мы отложим реконструкцию до 2019 года.