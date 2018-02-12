Организаторы "Гран-при Азербайджана" назвали неприемлемым действующий контракт с "Формулой-1"

Промоутер "Гран-при Азербайджана" "Формулы-1" Ариф Рагимов сказал, что решение по вопросу о продлении контракта на проведение этапа чемпионата мира должно быть принято весной-летом этого года. По его словам, боссы "королевских гонок" заинтересованы в дальнейшем проведении соревнований в Баку.

- В течение трех месяцев после Гран-при Азербайджана мы должны дать ответ руководству "Формулы-1", продлим ли мы контракт еще на 5 лет - до 2025 года, - цитирует ТАСС Рагимова. - Все понимают, что тот контракт, который есть сейчас, неприемлем. Новое руководство "Формулы-1" это тоже, мне кажется, понимает.

Речь идет о ряде коммерческих условий, спонсорских правах и цене, которую мы платим. Но как у руководства "Формулы-1", так и у нас есть желание оставить "королевские гонки" в Азербайджане.

Напомним, этап чемпионата мира проводится в Баку с 2016 года. В сезоне-2018 "Гран-при Азербайджана" пройдет с 27 по 29 апреля.