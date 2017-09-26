Оксана Косаченко: "Решение "Торо Россо" направлено на то, чтобы "встряхнуть" Квята"

Бывший менеджер пилота "Формулы-1" Виталия Петрова Оксана Косаченко считает, что решение "Торо Россо" отстранить Даниила Квята от участия в "Гран-при Малайзии" и "Гран-при Японии" связано с желанием "встряхнуть" российского гонщика после нескольких неудачных гонок. По ее словам, также итальянская команда хочет проверить в деле француза Пьера Гасли.

- Думаю, что "Торо Россо" решила просто "встряхнуть" Квята после серии неудач, - цитирует ТАСС Косаченко. - Он проводит довольно сложный для него в моральном плане сезон, и уже много выслушал критики в свой адрес. Второй причиной, на мой взгляд, является то, что руководство команды хочет проверить Пьера Гасли, дать ему шанс.

Наверняка есть контрактные договоренности и обязательства перед Гасли по количеству заездов, которые надо выполнять. В любом случае в следующем году придется расстаться с одним из пилотов. Повторюсь, что, на мой взгляд, решение отстранить Даниила, связанно с тем, чтобы его морально встряхнуть.