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12:55 | Формула-1

Оксана Косаченко: "Решение "Торо Россо" направлено на то, чтобы "встряхнуть" Квята"

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Бывший менеджер пилота "Формулы-1" Виталия Петрова Оксана Косаченко считает, что решение "Торо Россо" отстранить Даниила Квята от участия в "Гран-при Малайзии" и "Гран-при Японии" связано с желанием "встряхнуть" российского гонщика после нескольких неудачных гонок. По ее словам, также итальянская команда хочет проверить в деле француза Пьера Гасли.

- Думаю, что "Торо Россо" решила просто "встряхнуть" Квята после серии неудач, - цитирует ТАСС Косаченко. - Он проводит довольно сложный для него в моральном плане сезон, и уже много выслушал критики в свой адрес. Второй причиной, на мой взгляд, является то, что руководство команды хочет проверить Пьера Гасли, дать ему шанс.

Наверняка есть контрактные договоренности и обязательства перед Гасли по количеству заездов, которые надо выполнять. В любом случае в следующем году придется расстаться с одним из пилотов. Повторюсь, что, на мой взгляд, решение отстранить Даниила, связанно с тем, чтобы его морально встряхнуть.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4592600

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (4)
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tryam

встряхнется конечно...у него психика то детская ...уволив из ред булла покатился....зачем такой нужен?

13:37

RoyalHunter

Адью

13:35

karlikf1

Забавно будет, если этот Гасли "привезёт" очки. Ну, а смехом сквозь слёзы было бы, если бы он привёз очки в обеих гонках :)

13:16

tryam

ну да..в начале турнули из ред булла щас плавно из формулы уберут)) Квят плывет...и это видно всем...такие аварии делать...как будто новичок

13:09