Оксана Косаченко: "Не вижу преимуществ у Квята перед ди Рестой или Массой"

Бывший менеджер первого российского пилота "Формулы-1" Виталия Петрова Оксана Косаченко считает, что у Даниила Квята нет конкурентных преимуществ перед претендентами на место в "Уильямсе" на следующий год. Россиянин лишился места в "Торо Россо", и появились слухи о возможном переходе в "Уильямс".

– Если сам Хорнер говорит, что Квят неплохой кандидат для "Уильямс", значит, под этим есть какие-то основания, – цитирует "Р-Спорт" Косаченко. – Вопрос только в том, что предпочтет "Уильямс" – 23-летнего пилота без серьезной спонсорской поддержки, либо контракт со своим титульным спонсором, где подразумеваются явно большие финансовые вливания.

Но я не вижу никаких серьезных преимуществ у Даниила перед ди Рестой, например, или Фелипе Массой. Прежде всего, потому что "Уильямс" получает серьезные деньги от спонсора. Они важны для содержания команды. Даниилу только 23 года, а контракт со спонсором, представляющим алкогольную продукцию, подразумевает возраст не младше 25 лет.

Даниил уже научен опытом, я бы сказала, безучастного контракта с "Ред Булл". Печально, что Квят лишился поддержки компании, которая многие годы его вела и привела в "Формулу-1". Но когда спортсмен становится свободным агентом, у него развязаны руки, он может вступать в переговоры с массой компаний, серий, команд, с которыми он ранее разговаривать не мог.

Я бы сказала, что шансы Квята с ди Рестой примерно равны. Но "Уильямс" долгие годы является кузницей кадров для "Мерседеса". У них могут быть и другие кандидаты на рассмотрение из программы "Мерседеса", которые не упоминаются открыто. Там абсолютно точно идут и другие переговоры. Квят не является аутсайдером в этой борьбе, но, думаю, "Уильямс" ищет все-таки возрастного пилота.